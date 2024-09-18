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В команде хоккеиста, столкнувшегося с бывшим игроком сборной Казахстана, рассказали о его диагнозе

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Глеб Кузьмин
Глеб Кузьмин. Фото: ХК "Салават Юлаев"

Генеральный директор ХК "Салават Юлаев" Ринат Баширов не подтвердил перелом позвоночника игрока команды Глеба Кузьмина в результате столкновения в матче КХЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на Матч ТВ.

Инцидент случился в середине второго периода матча "Салават Юлаев" - "Авангард". Экс-игрок сборной Казахстана Даррен Диц, выступающий за гостей, игрой корпусом сбил Кузьмина в попытке сорвать атакующий момент, после чего хоккеист хозяев упал на лед, не успел выставить перед собой руки и врезался головой в оградительный борт.

После этого на льду появились медики и увезли спортсмена с площадки на носилках.

По информации «Матч ТВ», Кузьмин получил компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе и завершил выступления в нынешнем сезоне.

"Я пока не могу это подтвердить. Скажу только, что будет длительный срок восстановления. Врачи сказали, что нужно будет дополнительное обследование. На это потребуется два‑три дня. Просто вчера в течение часа вынесли два диагноза. Сначала был плохой, потом он стал полегче.
Мы подключили московских врачей. Они сделали предварительный диагноз, но им нужно дополнительное обследование пациента. Это в самом деле серьезная травма. Пока нельзя говорить, что Глеб выбыл до конца сезона. Но мы понимаем, что он будет долго лечиться.
Что я могу точно сказать — сегодня утром пройдет врачебный консилиум. Там будет решаться, какой метод лечения необходим Кузьмину. На какой срок он останется в больнице? Зависит от того, будет ли принято решение по операции", — заявил Баширов.

Отметим, матч завершился победой башкирского клуба со счетом 4:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2162802-v-komande-hokkeista-stolknuvshegosya-s-byvshim-igrokom-sbornoy-kazahstana-rasskazali-o-ego-diagnoze/

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