В команде хоккеиста, столкнувшегося с бывшим игроком сборной Казахстана, рассказали о его диагнозе

Генеральный директор ХК "Салават Юлаев" Ринат Баширов не подтвердил перелом позвоночника игрока команды Глеба Кузьмина в результате столкновения в матче КХЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на Матч ТВ.

Инцидент случился в середине второго периода матча "Салават Юлаев" - "Авангард". Экс-игрок сборной Казахстана Даррен Диц, выступающий за гостей, игрой корпусом сбил Кузьмина в попытке сорвать атакующий момент, после чего хоккеист хозяев упал на лед, не успел выставить перед собой руки и врезался головой в оградительный борт.

После этого на льду появились медики и увезли спортсмена с площадки на носилках.

По информации «Матч ТВ», Кузьмин получил компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе и завершил выступления в нынешнем сезоне.

"Я пока не могу это подтвердить. Скажу только, что будет длительный срок восстановления. Врачи сказали, что нужно будет дополнительное обследование. На это потребуется два‑три дня. Просто вчера в течение часа вынесли два диагноза. Сначала был плохой, потом он стал полегче.

Мы подключили московских врачей. Они сделали предварительный диагноз, но им нужно дополнительное обследование пациента. Это в самом деле серьезная травма. Пока нельзя говорить, что Глеб выбыл до конца сезона. Но мы понимаем, что он будет долго лечиться.

Что я могу точно сказать — сегодня утром пройдет врачебный консилиум. Там будет решаться, какой метод лечения необходим Кузьмину. На какой срок он останется в больнице? Зависит от того, будет ли принято решение по операции", — заявил Баширов.

Отметим, матч завершился победой башкирского клуба со счетом 4:2.

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