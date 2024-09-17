"Отлично сыграли молодые защитники": главный тренер "Барыса" – о первой победе в новом сезоне

Главный тренер астанинского ХК "Барыс" Дэвид Немировски прокомментировал первую победу своих подопечных в текущем сезоне, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

Напомним, что в пятом матче Континентальной хоккейной лиги казахстанская команда в гостях встретилась с "Автомобилистом" из Екатеринбурга (Россия). Игра завершилась победой столичного клуба в овертайме со счетом 2:1.

"В последнее время есть возможность тренироваться всем вместе, наладить систему, но это так просто не бывает. У них было много игр, они играли на серьезном турнире, потратили много энергии. Им тяжело, нужно время, но есть ребята, которые были с нами с самого начала, но не показывают свои лучшие стороны. Молодые защитники хорошо сыграли, Оразов очень уверенно выглядел, словно для него это был не первый матч в КХЛ. Бояркин и сам был недоволен собой, сегодня он молодец, очень спокойно и уверенно выглядел", – заявил Немировски.

В следующем матче "Барыс" встретится с казанским "Ак Барсом", игра состоится 19 сентября.

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