"Барыс" проиграл четвертый подряд матч на старте сезона КХЛ

Астанинский "Барыс" потерпел домашнее поражение от минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на "Барыс Арене" в столице Казахстана. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу гостей.

В составе команды из Беларуси хет-трик оформил Вадим Мороз (23, 25 и 59 минуты), еще по шайбе забросили Диллон Дюбе (57) и Даниил Сотишвили (59, в пустые ворота). Единственный гол хозяев занес себе в актив Майкл Маклауд (24).

"Барыс" проиграл все четыре матча в новом сезоне КХЛ. Первое поражение случилось в овертайме, поэтому у астанчан есть один набранный балл. На данный момент команда идет на 23-й позиции, замыкая турнирную таблицу.

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