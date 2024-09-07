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"Барыс" подписал американского форварда после серии поражений

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Игрок ХК "Барыс" Чейз Де Лео
Чейз Де Лео: Пресс-служба ХК "Барыс"

На официальном сайте астанинского хоккейного клуба “Барыс” объявили о трансфере 28-летнего американского нападающего с опытом игры в НХЛ Чейза Де Лео, передает NUR.KZ.

В команде сообщили, что одностороннее соглашение с американским нападающим рассчитано на один сезон.

Хоккеист на протяжении всей карьеры выступал в чемпионатах Северной Америки, на счету Де Лео более 500 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Данный турнир считается вторым по значимости в Северной Америке после НХЛ.

На протяжении последних трёх лет форвард был капитаном и лидером "Сан-Диего" - фарм-клуба "Анахайма". В минувшем сезоне Де Лео набрал 48 (15+33) баллов в 52 матчах и стал третьим бомбардиром команды в регулярном чемпионате.

В НХЛ американец отыграл семь матчей за пять лет, выступая за "Виннипег", "Анахайм" и "Нью-Джерси". Результативными действиями в лиге он не отметился.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2158602-barys-podpisal-amerikanskogo-forvarda-posle-razgromnogo-porazheniya/

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