Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Главный тренер “Барыса” оценил упущенную победу на старте КХЛ

Опубликовано:

Канадско-российский хоккейный тренер Дэвид Немировски
Дэвид Немировски. Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Главный тренер астанинского ХК “Барыс” Дэвид Немировски прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче КХЛ сезона 2024/2025, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт лиги.

Напомним, в среду “Барыс” на своем льду сыграл с ХК "Нефтехимик" из Нижнекамска. Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. Игроки “Барыса” открыли счет и пропустили вторую шайбу в овертайме.

“Сложно было ребятам, которые только приехали, но они молодцы, двигались неплохо. Думаю, в следующих матчах им будет полегче. Мы много владели инициативой, часто владели шайбой в чужой зоне, но всё равно сделали меньше бросков. А так неплохо — для первой игры. Больё и Антипин знакомы, играли вместе в НХЛ. Думаю, им легче начинать сезон в одной паре. Некоторые ребята прилетели только вчера, а сегодня узнали, с кем они играют. Но всё равно поработали хорошо. Шайхмедденов хорошо показал себя на предсезонке, при игре в меньшинстве, верим, что он поможет нам. Конечно, мы будем изменять сочетания. Это был только первый день. Нужно смотреть на тренировках, кто с кем лучше выглядит”, – заявил Немировски.

Следующий матч команде предстоит 6 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2157382-glavnyy-trener-barysa-ocenil-upushchennuyu-pobedu-na-starte-khl/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie