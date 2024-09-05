Главный тренер “Барыса” оценил упущенную победу на старте КХЛ

Главный тренер астанинского ХК “Барыс” Дэвид Немировски прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче КХЛ сезона 2024/2025, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт лиги.

Напомним, в среду “Барыс” на своем льду сыграл с ХК "Нефтехимик" из Нижнекамска. Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. Игроки “Барыса” открыли счет и пропустили вторую шайбу в овертайме.

“Сложно было ребятам, которые только приехали, но они молодцы, двигались неплохо. Думаю, в следующих матчах им будет полегче. Мы много владели инициативой, часто владели шайбой в чужой зоне, но всё равно сделали меньше бросков. А так неплохо — для первой игры. Больё и Антипин знакомы, играли вместе в НХЛ. Думаю, им легче начинать сезон в одной паре. Некоторые ребята прилетели только вчера, а сегодня узнали, с кем они играют. Но всё равно поработали хорошо. Шайхмедденов хорошо показал себя на предсезонке, при игре в меньшинстве, верим, что он поможет нам. Конечно, мы будем изменять сочетания. Это был только первый день. Нужно смотреть на тренировках, кто с кем лучше выглядит”, – заявил Немировски.

Следующий матч команде предстоит 6 сентября.

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