"Барыс" упустил победу на старте нового сезона КХЛ

Астанинский "Барыс" с домашнего поражения в овертайме стартовал в новом сезоне 2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент NUR.KZ.

В первом матче единственная казахстанская команда в КХЛ приняла на своем льду российский хоккейный клуб "Нефтехимик" из Нижнекамска.

В первом периоде команды разошлись миром, не забив ни одной шайбы. На 37-й минуте форвард астанчан Уэйд Эллисон реализовал свой момент с передач Уилла Бутчера и Майкла Маклауда.

Гости ответили на 47-й минуте точным броском нападающего Владимира Брюквина. Основное время матча на "Барыс Арене" завершилось с ничейным счетом 1:1.

Исход встречи определился в овертайме, вторую шайбу в ворота хозяев отправил форвад Жан-Себастьен Ди.

Игра завершилась поражением "Барыса" со счетом 1:2 и принесла астанчанам одно очко.

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