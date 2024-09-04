"Барыс" упустил победу на старте нового сезона КХЛ

Астанинский "Барыс" с домашнего поражения в овертайме стартовал в новом сезоне 2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент NUR.KZ.
В первом матче единственная казахстанская команда в КХЛ приняла на своем льду российский хоккейный клуб "Нефтехимик" из Нижнекамска.
В первом периоде команды разошлись миром, не забив ни одной шайбы. На 37-й минуте форвард астанчан Уэйд Эллисон реализовал свой момент с передач Уилла Бутчера и Майкла Маклауда.
Гости ответили на 47-й минуте точным броском нападающего Владимира Брюквина. Основное время матча на "Барыс Арене" завершилось с ничейным счетом 1:1.
Исход встречи определился в овертайме, вторую шайбу в ворота хозяев отправил форвад Жан-Себастьен Ди.
Игра завершилась поражением "Барыса" со счетом 1:2 и принесла астанчанам одно очко.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2157328-barys-upustil-pobedu-na-starte-novogo-sezona-khl/