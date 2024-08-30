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Объявлен состав сборной Казахстана по хоккею на матч олимпийского отбора против Австрии

Опубликовано:

Игроки сборной Казахстана по хоккею
Игроки сборной Казахстана по хоккею: Пресс-служба КФХ

На официальном сайте Казахстанской федерации хоккея опубликован состав национальной сборной на матч предолимпийской квалификации с Австрией, сообщает NUR.KZ.

Матч Казахстан – Австрия состоится сегодня, в 17:00 по времени Астаны.

Тренерский штаб сборной Казахстана представил следующий состав на предстоящую встречу:

Вратарь: Шутов (Павленко)

Орехов – Метальников, Михайоис (А) – Шестаков – Старченко (К)

Гайтамиров – Степаненко, Савицкий – Мухаметов – Рымарев

Бреус – Бекетаев (А), Асетов – Лихотников – Панюков

Михайлов, Кайыржан – Борисевич – Оспанов

Демин.

В первой игре олимпийского отбора отечественные хоккеисты одержали разгромную победу над Венгрией со счетом 5:2 в рамках группы D.

Напомним, ранее команда соперника потерпела минимальное поражение от Словакии со счетом 1:2.

На зимние Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) выйдет только победитель квартета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2155350-obyavlen-sostav-sbornoy-kazahstana-po-hokkeyu-na-match-olimpiyskogo-otbora-protiv-avstrii/

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