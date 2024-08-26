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Глава КХЛ высказался о возможном уходе "Барыса" из лиги

Опубликовано:

ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал будущее астанинского ХК "Барыс" в рамках турнира, сообщает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

В КХЛ принимают участие 20 клубов из России, еще три команды представляют Казахстан ("Барыс"), Беларусь ("Динамо" Минск) и Китай ("Куньлунь Ред Стар").

"Мы в контакте с федерацией Казахстана и клубом. Видим, что там никуда не хотят уходить из КХЛ. У нас есть взаимопонимание.
"Мы общались с российскими и иностранными клубами, понимаем, что может сделать Международная федерация хоккея. Если бы были риски, то тот же "Барыс" мог покинуть КХЛ, но все с юристами было проработано. "Куньлунь" все прекрасно знал и знает, что будет происходить", - добавил глава КХЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2153548-glava-khl-vyskazalsya-o-vozmozhnom-uhode-barysa-iz-ligi/

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