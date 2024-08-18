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Сборная Казахстана по хоккею выиграла серебро Кубка президента, "Барыс" — бронзу

Опубликовано:

Мужская сборная Казахстана по хоккею в 2024 году
Мужская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

В Астане завершился Кубок президента Республики Казахстан по хоккею. Местный "Барыс" и национальная команда попали в число призеров, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в рамках турнира прошли матчи группового этапа. Две сильнейшие команды по итогам этой стадии, которыми стали тольяттинская "Лада" и сборная Казахстана, встретились в финале.

Матч за титул завершился победой представителей КХЛ со счетом 2:1. В составе "Лады" по шайбе в большинстве забросили Трой Джозефс (7 минута) и Денис Баранцев (30). Единственный гол сборной Казахстана оформил Алихан Асетов (23).

"Барыс" в матче за бронзу Кубка президента РК встретился с хабаровским "Амуром". Астанчане выиграли в овертайме со счетом 3:2 благодаря голам Уэйда Эллисона (19), Аслана Жусупбекова (45) и Коннора Смита (62). У "Амура" отличились Артур Гиздатуллин (11) и Девин Броссо (39).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2150305-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-vyigrala-serebro-kubka-prezidenta-barys-bronzu/

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