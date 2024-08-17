"Барыс" проиграл "Ладе" и не смог выйти в финал Кубка президента Казахстана

Астанинский "Барыс" потерпел поражение в овертайме от тольяттинской "Лады" в матче предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования проходят на "Барыс Арене". В субботу завершился групповой этап.

Основное время матча "Барыса и "Лады" завершилось со счетом 3:3. В составе хозяев дубль Динмухамед Кайыржан (12 и 26 минуты), который первую шайбу забросил в меньшинстве, а еще один гол забил Коннор Смит (48). У гостей отличились Максим Минеев (20, в большинстве), Евгений Грошев (43) и Артем Иванюженков (58).

Овертайм проходил в формате "три на три". На второй минуте решающую шайбу забросил Владислав Червоненко.

"Лада" выиграла со счетом 4:3 и с шестью очками заняла первое место на групповом этапе. В финале Кубка президента тольяттинская команда сыграет со сборной Казахстана.

"Барыс" в матче за третье место встретится с хабаровским "Амуром".

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