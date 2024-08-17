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Сборная Казахстана по хоккею выиграла второй подряд матч в Кубке президента

Опубликовано:

Мужская сборная Казахстана по хоккею в 2024 году
Мужская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Мужская сборная Казахстана по хоккею обыграла хабаровский "Амур", выступающий в КХЛ, в рамках предсезонного Кубка президента РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования проходят на "Барыс Арене" в Астане. В субботу проводятся заключительные матчи группового этапа.

Сборная Казахстана одержала победу со счетом 3:1 благодаря голам Михаила Рахманова (5 минута), Андрея Буяльского (6) и Кирилла Панюкова (8, в большинстве). Единственную шайбу "Амура" забросил Александр Брынцев (28).

Национальная команда благодаря двум победам в трех матчах набрала четыре очка и соперничает за выход в финал с астанинским "Барысом" и тольяттинской "Ладой". "Амур" проиграл все встречи, занял последнее место на групповом этапе и поборется за бронзовые медали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2150106-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-vyigrala-vtoroy-podryad-match-v-kubke-prezidenta/

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