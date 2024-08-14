"Барыс" с волевой победы стартовал в Кубке президента Республики Казахстан

Хоккеисты астанинского "Барыса" с победы стартовали в Кубке президента Республики Казахстан — предсезонном подготовительном турнире, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования принимает "Барыс Арена" в столице. Местная команда в первом туре встретилась с хабаровским "Амуром", который также выступает в Континентальной хоккейной лиге.

"Барыс" одержал волевую победу со счетом 2:1 благодаря голам новичков Дамира Жафярова (50 минута) и Уилла Бутчера (52). Единственную шайбу "Амура" забросил Девин Броссо (25).

Астанчане играют в Кубке президента без хоккеистов сборной Казахстана, которая также входит в число участников. Ранее национальная команда крупно уступила тольяттинской "Ладе".

В четверг "Барыс" и сборная Казахстана проведут очный матч.

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