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"Барыс" объявил о переходе бывшего игрока НХЛ

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Канадский хоккеист Уэйд Эллисон
Уэйд Эллисон. Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Пресс-служба астанинского "Барыса" в Instagram объявила о переходе в команду канадца Уэйда Эллисона, имеющего опыт игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает NUR.KZ.

Одностороннее соглашение с 26-летним нападающим рассчитано на один сезон — до 31 мая 2025 года.

Эллисон всю карьеру провел в североамериканских лигах. В 2016 году он был задрафтован "Филадельфией Флайерс" во втором раунде под общим 52-м номером. В составе этой команды форвард провел в НХЛ 75 матчей, в которых набрал 22 (13 шайб + 9 голевых передач) очка.

Прошлый сезон Эллисон играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ). За "Лихай Вэлли Фантомс" и "Милуоки Эдмиралс" он суммарно провел 60 матчей, в которых набрал 22 (13+9) очка.

Напомним, ранее в пятницу "Барыс" объявил о переходе шведского голкипера Юхана Маттссона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2133315-barys-obyavil-o-perehode-byvshego-igroka-nhl/

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