"Барыс" подписал контракт со шведским вратарем

Хоккейный клуб "Барыс" объявил о подписании соглашения с шведским вратарем Юханом Маттссоном, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт столичной команды.

Односторонний контракт со шведским голкипером рассчитан на один сезон до 31 мая 2025 года. Большую часть своей карьеры 32-летний вратарь провёл в чемпионате Швеции, однако последние три года Маттссон играл в Континентальной хоккейной лиге, защищая цвета рижского «Динамо», «Автомобилиста» и СКА.

"После расторжения контракта с Паскуале у нас освободилась позиция, на которую мы взяли опытного голкипера, адаптированного к нашей Лиге. В КХЛ Маттссон был первым номером довольно сильных команд. Вне всякого сомнения он усилит нашу вратарскую линию", - прокомментировал трансфер генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин.

Напомним, ранее астанинский клуб досрочно прекратил сотрудничество с канадским голкипером Эдвардом Паскуале.

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