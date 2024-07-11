Главный тренер сборной Казахстана по хоккею возглавил столичный клуб

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев возглавил астанинский клуб "Номад", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Специалист ранее уже занимал данный пост в "Номаде" и выиграл золотые медали первенства страны в 2023 году, после чего был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Барыса".

Мамбеталиев руководил национальной сборной на прошедшем чемпионате мира в Чехии, по итогам которого Казахстан занял шестое место в группе В и сохранил прописку в элитном дивизионе.

Сообщается, что в штаб нового тренера "Номада" также войдут Георгий Верещагин, Вячеслав Белан, Павел Бессонов и Александр Березенский.

Ранее коучем астанинской команды был бывший хоккеист казахстанской сборной Федор Полищук.

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