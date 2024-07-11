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"Барыс" расторг контракт с канадским вратарем и выплатил ему компенсацию

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Канадский хоккеист Эдвард Паскуале
Эдвард Паскуале. Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" на официальном сайте объявил о досрочном прекращении сотрудничества с канадским голкипером Эдвардом Паскуале, передает NUR.KZ

Вратарь провел в команде прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Контракт с канадцем был рассчитан до конца сезона 2024/25, однако однако клуб по собственной инициативе расторг соглашение с выплатой компенсации.

"К сожалению, второй приход Паскуале в "Барыс" получился не таким, как все мы ожидали. В связи с этим принято решение расстаться с Эдвардом. От всего клуба хочу пожелать ему удачи в следующей команде", — заявил генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин.

В прошедшем сезоне 33-летний Паскуале сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 36 матчей, пропуская в среднем по 3,12 шайбы за игру при 90,4% отраженных бросков. Ранее он выступал за "Барыс" в сезоне 2019/20.

Напомним, летом астанинский клуб также покинул вратарь сборной Казахстана Андрей Шутов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2132529-barys-rastorg-kontrakt-s-kanadskim-vratarem-i-vyplatil-emu-kompensaciyu/

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