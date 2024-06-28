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Призер чемпионата мира после 11 лет выступлений в НХЛ, стал игроком "Барыса"

Опубликовано:

Игрок ХК "Барыс" Натан Болье
Натан Болье: RvS.Media/Monika Majer/Getty Images

На официальном сайте астанинского хоккейного клуба "Барыс" объявили о переходе 31-летнего канадского защитника Натана Болье в состав столичной команды, передает NUR.KZ.

Хоккеист провел 11 лет в Национальной хоккейной лиге, за это время он провел 471 матч в рамках НХЛ в составе "Монреаля", "Виннипега" и "Анахайма". В 2012 году Натан становился бронзовым призером молодёжного чемпионата мира в составе сборной Канады.

В минувшем сезоне спортсмен защищал цвета швейцарского хоккейного клуба "Клотен", где за 13 матчей отметился двумя результативными передачами.

Соглашение хоккеиста с "Барысом" рассчитано до 31 мая 2025 года.

"Болье – ярко выраженный габаритный защитник-домосед, который выполняет огромный объём работы в своей зоне, блокирует много бросков и в любой момент готов постоять за себя и партнёров. Мы уверены, что игрок такого калибра прибавит мощи оборонительной линии "Барыса" и передаст свой колоссальный опыт нашим хоккеистам", - прокомментировал переход игрока генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2125974-prizer-chempionata-mira-posle-11-let-vystupleniy-v-nhl-stal-igrokom-barysa/

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