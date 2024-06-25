"Флорида" победила "Эдмонтон" и впервые в истории выиграла Кубок Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошел седьмой матч финальной серии, в рамках которого определился обладатель Кубка Стэнли 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В решающей встрече плей-офф НХЛ "Флорида Пантерз" на домашнем льду смогла переиграть "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 2:1.

Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Картер Верхаге и Сэм Райнхарт. У "Эдмонтона" отметился Маттиас Янмарк.

Таким образом, "Пантерз" выиграли финальную серию со счетом 4-3 и в первый раз за свою историю стали обладателями Кубка Стэнли. Примечательно, что в завершившемся сезоне чемпионы праздновали 30-летие со дня создания клуба.

За свою историю "Флорида" ранее дважды была в шаге от заветного трофея. В 1996 году "Пантерз" в финале уступили "Колорадо Эвеланш", в прошлом сезоне им помешали "Вегас Голден Найтс".

Лучшим игроком плей-офф НХЛ стал капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Канадец в 25 матчах Кубка Стэнли набрал 42 очка (8 шайб + 34 голевые передачи). Отметим, что по ходу серии он помог "Ойлерз" отыграться после трех поражений и сравнять счет.

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