"Флорида" победила "Эдмонтон" и впервые в истории выиграла Кубок Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошел седьмой матч финальной серии, в рамках которого определился обладатель Кубка Стэнли 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.
В решающей встрече плей-офф НХЛ "Флорида Пантерз" на домашнем льду смогла переиграть "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 2:1.
Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Картер Верхаге и Сэм Райнхарт. У "Эдмонтона" отметился Маттиас Янмарк.
Таким образом, "Пантерз" выиграли финальную серию со счетом 4-3 и в первый раз за свою историю стали обладателями Кубка Стэнли. Примечательно, что в завершившемся сезоне чемпионы праздновали 30-летие со дня создания клуба.
За свою историю "Флорида" ранее дважды была в шаге от заветного трофея. В 1996 году "Пантерз" в финале уступили "Колорадо Эвеланш", в прошлом сезоне им помешали "Вегас Голден Найтс".
Лучшим игроком плей-офф НХЛ стал капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Канадец в 25 матчах Кубка Стэнли набрал 42 очка (8 шайб + 34 голевые передачи). Отметим, что по ходу серии он помог "Ойлерз" отыграться после трех поражений и сравнять счет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2123526-florida-pereigrala-edmonton-i-vpervye-v-svoey-karere-stala-chempionom-nhl/