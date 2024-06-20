"Барыс" может остаться без основного вратаря в новом сезоне КХЛ

Канадский голкипер клуба "Барыс" (Астана) Эдвард Паскуале может сменить команду в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на "СЭ".

Как заявляет источник, вратарь близок к переходу в московское "Динамо".

У канадского спортсмена на данный момент действует соглашение с "Барысом" на следующий сезон, но в скором времени оно будет расторгнуто. Как заявляется, 33-летний голкипер подпишет контракт с новой командой в качестве свободного агента.

Отметим, в минувшем сезоне Паскуале провел 36 матчей за столичный клуб, пропускал в среднем по 3,12 шайбы за игру, отражая при этом 90,4 процента бросков в створ.

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