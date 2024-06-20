Хоккеист сборной Казахстана заключил многомиллионный контракт с обладателями Кубка Гагарина

Защитник сборной Казахстана Валерий Орехов продолжит карьеру в магнитогорском "Металлурге", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт хоккейного клуба.

Новый контракт с 24-летним спортсменом рассчитан на один год — до конца сезона 2024/25. По информации Metaratings, в качестве оклада Орехов заработает 30 миллионов рублей (почти 163 миллиона тенге по нынешнему курсу).

Хоккеист перешел в "Металлург" из астанинского "Барыса" в межсезонье 2022 года. По ходу первого сезона магнитогорцы отдавали его в аренду владивостокскому "Адмиралу".

В прошлом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Орехов закрепился в первой паре обороны "Металлурга". В регулярном чемпионате и плей-офф он провел 78 матчей и набрал 17 очков (3 шайбы + 14 голевых передач) при показателе полезности "+21". По итогам сезона Орехов вместе с "Металлургом" стал обладателем Кубка Гагарина.

На последнем чемпионате мира защитник провел все семь матчей группового этапа в составе сборной Казахстана, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

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