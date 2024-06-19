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Задрафтованный в НХЛ вратарь перешел в "Барыс"

Опубликовано:

Казахстанский хоккеист Владимир Никитин
Владимир Никитин. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Астанинский "Барыс" подписал контракт с казахстанским голкипером Владимиром Никитиным, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт хоккейного клуба.

Двустороннее соглашение с 19-летним вратарем рассчитано на один сезон и завершится 31 мая 2025 года.

Никитин — выпускник ДЮСШ "Барыс". В сезоне 2022/23 он дебютировал во взрослом чемпионате Казахстана в составе "Снежных Барсов", становился чемпионом Jastar Hokei Ligasy в молодежной команде.

На прошлом драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб "Оттава Сенаторз" выбрал Никитина в седьмом раунде под общим 207-м номером. Минувший сезон голкипер провел в команде "Чилливак Чифс", выступающей в Хоккейной лиге Британской Колумбии, и в одном из матчей отметился заброшенной шайбой.

В прошлом декабре Никитина признали лучшим вратарем молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, по итогам которого сборная Казахстана добилась повышения в классе.

"Никитин — один из самых перспективных казахстанских вратарей, поэтому для нас было важно вернуть его в нашу систему. Он получил приличный опыт в Северной Америке, и теперь настало время сделать шаг вперед. Мы рассчитываем, что талант и работоспособность Владимира помогут ему побороться за место в составе основной команды", — высказался о переходе генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин.

Напомним, еще одним новичком астанчан в нынешнем межсезонье стал обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского "Металлурга" и нападающий сборной Казахстана Максим Мухаметов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2120172-zadraftovannyy-v-nhl-vratar-pereshel-v-barys/

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