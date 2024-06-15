Хоккеист сборной Казахстана перешел в европейский чемпионат

Нападающий национальной сборной Казахстана по хоккею Максим Мусоров продолжит карьеру в британском чемпионате, передает NUR.KZ со ссылкой на Shaiba.kz.

Как отмечает источник, форвард принял решение продолжить карьеру в европейской лиге. Игрок подписал контракт с шотландским клубом "Файф Флайерз", который выступает в Британской элитной хоккейной лиге.

В прошедшем сезоне 23-летний воспитанник усть-каменогорской школы хоккея защищал цвета астанинского "Барыса". В рамках регулярного чемпионата КХЛ он сыграл 28 матчей и набрал 3 (2+1) очка. За "Номад" форвард провёл 20 игр и записал в актив 20 (5+15) результативных баллов.

На чемпионате мира в Чехии Мусоров сыграл две встречи за сборную Казахстана и не отметился набранными баллами.

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