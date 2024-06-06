Вратарь сборной Казахстана перешел в европейский чемпионат

Голкипер национальной сборной Казахстана по хоккею и столичного "Барыса" Андрей Шутов продолжит карьеру в чемпионате Словакии, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал "Головой об лед".

Хоккеист подписал контракт со словацким "Слованом", который раньше выступал в Континентальной хоккейной лиги. На данный момент команда играет в местном чемпионате Коллектив из Братиславы девять раз становился чемпионом Словакии по хоккею.

"Я уезжаю, чтобы развиваться и получить хоккейный и жизненный опыт. Конечно, любой хоккеист хочет в НХЛ. Я думаю, что в Европе больше скаутов смотрит, так как там все рядом. Меня подписывают не под второго и не под третьего номера. Надо будет доказывать своей игрой, что приехал быть первым номером, а не сидеть под кем-то", - заявил Шутов.

Напомним, голкипер провел за «Барыс» 45 матчей в КХЛ, в которых одержал 11 побед.

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