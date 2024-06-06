Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вратарь сборной Казахстана перешел в европейский чемпионат

Опубликовано:

Вратарь Андрей Шутов
Андрей Шутов. Фото: hcbarys.kz

Голкипер национальной сборной Казахстана по хоккею и столичного "Барыса" Андрей Шутов продолжит карьеру в чемпионате Словакии, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал "Головой об лед".

Хоккеист подписал контракт со словацким "Слованом", который раньше выступал в Континентальной хоккейной лиги. На данный момент команда играет в местном чемпионате Коллектив из Братиславы девять раз становился чемпионом Словакии по хоккею.

"Я уезжаю, чтобы развиваться и получить хоккейный и жизненный опыт. Конечно, любой хоккеист хочет в НХЛ. Я думаю, что в Европе больше скаутов смотрит, так как там все рядом. Меня подписывают не под второго и не под третьего номера. Надо будет доказывать своей игрой, что приехал быть первым номером, а не сидеть под кем-то", - заявил Шутов.

Напомним, голкипер провел за «Барыс» 45 матчей в КХЛ, в которых одержал 11 побед.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2113278-vratar-sbornoy-kazahstana-pereshel-v-evropeyskiy-chempionat/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.