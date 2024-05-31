Определились соперники сборной Казахстана по хоккею на ЧМ-2025

Стало известно, кто будет противостоять казахстанской сборной на мировом первенстве по хоккею в 2025 году, который состоится в Швеции и Дании, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФХ.

Напомним, что сборная Казахстана заняла шестое место в группе чемпионата мира-2024 и по итогам выступлений сохранила свою прописку в элитном дивизионе.

На следующем мундиале подопечные Галыма Мамбеталиева стартуют в группе В, где их соперниками выступят национальные сборные Чехии, Дании, Германии, Венгрии, Норвегии, Швейцарии и США.

Матчи пройдут в городе Хернинг (Дания).

В группе А за выход в плей-офф будут биться сборные Канады, Австрии, Финляндии, Франции, Латвии, Словакии, Словении и Швеции.

Чемпионат мира по хоккею-2025 пройдет с 9 по 25 мая 2025 года.

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