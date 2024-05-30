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23-летний казахстанский хоккеист, задрафтованный в клуб НХЛ, перешел в "Барыс"

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Казахстанский хоккеист Андрей Буяльский
Казахстанский хоккеист Андрей Буяльский: Пресс-служба ХК "Барыс"

Двое новых игроков Владислав Кодола и Андрей Буяльский пополнили основной состав астанинского хоккейного клуба "Барыс", сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

27-летний белорусский нападающий Владислав Кодола перешел в "Барыс" из минского "Динамо" в рамках обмена между командами. В ходе сделки казахстанский клуб покинул защитник Кристиан Хенкель.

Контракт с Кодолой рассчитан до 31 мая 2025 года. В минувшем сезоне в составе минчан хоккеист сыграл 45 матчей, за которые заработал 14 (3+11) очков.

Второй трансфер, осуществленный клубом из столицы Казахстана, является соглашение с 23-летним нападающим Андреем Буяльским. Игрок выступал в системе карагандинской "Сарыарки" и "Алматы". В 2021 году он был задрафтован клубом НХЛ "Колорадо Эвеланш".

Контракт Буяльского с "Барысом" рассчитан до 31 мая 2025 года. В минувшем сезоне NCAA казахстанец записал на свой счет 11 (3+8) очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2109750-23-letniy-kazahstanskiy-hokkeist-zadraftovannyy-v-klub-nhl-pereshel-v-barys/

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