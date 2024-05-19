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"Силенок не хватает": главный тренер сборной Казахстана объяснил неудачи команды на ЧМ по хоккею

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Тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев и хоккеисты команды
Тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев и хоккеисты команды: Пресс-служба КФХ

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение своих подопечных в предпоследнем матче группового этапа чемпионата мира в Чехии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на КФХ.

Напомним, 19 мая казахстанская сборная уступила США со счетом 10:1. 20 мая команда проведет заключительный матч в группе В против Польши, встреча стартует в 23:20 по времени Астаны.

"Ребята понимают, что важная игра завтра. Настраивали, но пропустили два гола и понеслась. Играют пять минут, как и со словаками и затем снова... Не могут настраиваться на все игры. Тяжело с такими соперниками каждую игру выходить и пластаться. На поражениях учатся, себя уже лучше надо готовить. Поговорили с ребятами, они понимают важность завтрашней игры.
Не успеваем за соперниками, они быстрее нас. На доли секунд не успеваешь и подножка, задержка, свежести и даже "силенок" не хватает", - заявил специалист.

Отметим, что в активе Казахстана на мировом первенстве – 2024 три очка, подопечные Мамбеталиева одержали одну победу в стартовом матче с Францией.

Наши хоккеисты занимают предпоследнюю седьмую строчку в группе, обладатель восьмого места покинет элитный дивизион. На данный момент последними идут именно поляки, с которыми казахстанцы сыграют завтра, команда набрала одно очко в шести матчах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2103323-silenok-ne-hvataet-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-obyasnil-neudachi-komandy-na-chm-po-hokkeyu/

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