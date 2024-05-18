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Сборная Канады по хоккею одержала волевую победу над Финляндией на чемпионате мира

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Канадский хоккеист Оуэн Пауэр
Оуэн Пауэр. Фото: RvS.Media/Monika Majer/Getty Images

Мужская сборная Канады по хоккею с шайбой одержала победу над командой Финляндии на чемпионате мира, который принимает Чехия, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники выступают в группе A и проводят матчи в Праге. Для обеих команд встреча стала пятой на турнире.

Канадцы одержали волевую победу со счетом 5:3 благодаря голам Дилана Козенса (15 минута), Брэндона Танева (17), Оуэна Пауэра (38), Брэндона Хагеля (52) и Доусона Мерсера (60, в пустые ворота).

У финнов дубль оформил Ессе Пульюярви (2, 37), еще одну шайбу в большинстве забросил Валттери Пуустинен (4).

Победа позволила канадцам набрать 14 очков и обеспечить себе выход в плей-офф. В таблице группы североамериканцы уступают только Швейцарии, которые впереди по дополнительным показателям.

В активе сборной Финляндии осталось семь очков. Команда занимает четвертое место и пока не гарантировала себе попадание в плей-офф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2102945-sbornaya-kanady-po-hokkeyu-oderzhala-volevuyu-pobedu-nad-finlyandiey-na-chempionate-mira/

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