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Разгромом завершился матч соперников Казахстана на чемпионате мира по хоккею

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Сборная Швеции по хоккею на ЧМ-2024
Сборная Швеции по хоккею. Фото: Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Мужская сборная Швеции одержала крупную победу над командой Латвии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Чехии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники выступают в группе B, куда также попал Казахстан. Для команд очный матч стал пятым на турнире.

Шведы разгромили латвийцев со счетом 7:2 благодаря голам Расмуса Далина (5 минута), Юнаса Бродина (7), Фабиана Зеттерлунда (33, 34), Йоэля Эрикссона Эка (34), Маркуса Петтерссона (36) и Маркуса Юханссона (59, в меньшинстве).

У проигравших заброшенными шайбами отметились Каспарс Даугавиньш (23) и Робертс Мамчицс (24).

Победа позволила шведам остаться единственной командой, которая не теряла очки на чемпионате мира 2024 года. С 15 баллами скандинавы возглавляют группу B.

В активе латвийцев осталось семь очков, они занимают пятую позицию.

Ранее обе команды обыграли команду Казахстана. Латвийцы одержали победу со счетом 2:0, шведы — со счетом 3:1. Сборная Казахстана в итоге после пяти матчей лишилась шансов на выход в плей-офф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2102894-razgromom-zavershilsya-match-sopernikov-kazahstana-na-chempionate-mira-po-hokkeyu/

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