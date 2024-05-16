Гол за 0,2 секунды до финальной сирены принес сенсацию на чемпионате мира по хоккею (видео)

Мужская сборная Австрии по хоккею сенсационно одержала победу над командой Финляндии на чемпионате мира, который проходит в Чехии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники выступают в группе А и проводят матчи в Праге. Очная встреча стала для команд четвертой на турнире.

В первом периоде сборная Финляндии забросила две шайбы, отличились Саку Мяэналанен (3 минута) и Оливер Капанен (9). Однако затем австрийцы не только отыгрались, но и смогли забрать победу.

Во втором периоде голом отметился Марио Хубер (24). В третьем счет сравнял Тимо Никль (50). Победный гол австрийцы забили на последней секунде матча усилиями Беньямина Баумгартнера.

Рефери потребовался видеоповтор, чтобы определить, успела ли шайба пересечь линию ворот. Как сообщили в Международной федерации хоккея, это случилось за 0,2 секунды до конца времени матча.

Лучшим игроком в составе победителей признали голкипера Давида Киккерта, который отразил 30 из 32 бросков в створ своих ворот. Аналогичную награду у финнов получил форвард Ииро Пакаринен, отметившийся результативной передачей.

Сборная Австрии с четырьмя очками после четырех матчей поднялась на пятую позицию в группе А. Финны идут строчкой выше с семью баллами.

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