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Гол за 0,2 секунды до финальной сирены принес сенсацию на чемпионате мира по хоккею (видео)

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Сборная Австрии по хоккею на ЧМ-2024
Сборная Австрии по хоккею. Фото: Andrea Branca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Мужская сборная Австрии по хоккею сенсационно одержала победу над командой Финляндии на чемпионате мира, который проходит в Чехии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники выступают в группе А и проводят матчи в Праге. Очная встреча стала для команд четвертой на турнире.

В первом периоде сборная Финляндии забросила две шайбы, отличились Саку Мяэналанен (3 минута) и Оливер Капанен (9). Однако затем австрийцы не только отыгрались, но и смогли забрать победу.

Во втором периоде голом отметился Марио Хубер (24). В третьем счет сравнял Тимо Никль (50). Победный гол австрийцы забили на последней секунде матча усилиями Беньямина Баумгартнера.

Рефери потребовался видеоповтор, чтобы определить, успела ли шайба пересечь линию ворот. Как сообщили в Международной федерации хоккея, это случилось за 0,2 секунды до конца времени матча.

Лучшим игроком в составе победителей признали голкипера Давида Киккерта, который отразил 30 из 32 бросков в створ своих ворот. Аналогичную награду у финнов получил форвард Ииро Пакаринен, отметившийся результативной передачей.

Сборная Австрии с четырьмя очками после четырех матчей поднялась на пятую позицию в группе А. Финны идут строчкой выше с семью баллами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2101979-gol-za-0-2-sekundy-do-finalnoy-sireny-prines-sensaciyu-na-chempionate-mira-po-hokkeyu-video/

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