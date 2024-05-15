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Стала известна позиция Казахстана в рейтинге лучших команд на чемпионате мира

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Хоккеисты сборной Казахстана и игрок сборной Латвии
Хоккеисты сборной Казахстана и игрок сборной Латвии: Пресс-служба КФХ

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала рейтинг лучших сборных-участниц чемпионата мира – 2024 в Чехии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт федерации.

Лидером топа является сборная Швеции, одержавшая три победы в трех матчах на мировом первенстве. Отметим, что эта команда станет следующим соперником казахстанских хоккеистов в группе, матч состоится 16 мая.

На втором месте идет Швейцария, одержавшая победу над хозяевами турнира со счетом 2:1.

Замыкают тройку лидеров действующие чемпионы мира – сборная Канады, сенсационно упустившая очки в матче, где команда имела преимущество в пять голов.

Сборная Казахстана под руководством Галыма Мамбеталиева заняла девятую позицию в рейтинге. Наши хоккеисты одержали одну победу в трех матчах, в последней встрече поражение нанесли бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата мира – сборная Латвии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2100899-stala-izvestna-poziciya-kazahstana-v-reytinge-luchshih-komand-na-chempionate-mira/

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