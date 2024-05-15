Главный тренер сборной Казахстана назвал причины второго поражения подряд на ЧМ по хоккею

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев прокомментировал второе подряд поражение своих подопечных на чемпионате мира-2024 в Чехии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФХ.

Напомним, что в третьем матче в рамках мирового первенства в Чехии Казахстан потерпел поражение бронзовым призерам прошлого мундиаля – Латвии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу латышей.

Наставник казахстанской сборной отреагировал на этот матч следующим образом:

"…У нас две ошибки – два гола. Такие, ненужные. Должны были забивать в первом и во втором периодах. По движению претензий нет ни к кому, по настрою тоже. Надо было забить хотя бы один гол, чтобы переломить игру".

О следующем матче со Швецией:

"Надо играть в свою игру, а не на соперника смотреть, тогда будешь расти. Если будем навязывать свою игру, то и им будет тяжело. А если будем наблюдать как они играют, тогда нам будет тяжело. На фамилии не надо смотреть, надо выходить и сражаться", - заявил Мамбеталиев.

Игра со шведами состоится 16 мая, на данный момент в активе сборной Казахстана три очка, команда находится на шестом месте в группе.

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