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Сборная Канады по хоккею сенсационно упустила преимущество в пять шайб на чемпионате мира

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Сборная Канады по хоккею на ЧМ-2024
Сборная Канады по хоккею. Фото: MICHAL CIZEK/AFP via Getty Images

Мужская сборная Канады по хоккею в овертайме обыграла Австрию и впервые потеряла очки на чемпионате мира, который принимает Чехия, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды выступают в группе A и проводят встречи в Праге. Основное время их матча в рамках третьего тура завершилось со счетом 6:6. При этом после двух периодов канадцы вели 6:1, но в третьем пропустили пять шайб и не забросили ни одной.

В составе "кленовых листьев" в основное время отличились Дилан Козенс (7 минута), Кейден Гуле (10), Боуэн Байрэм (14), Джаред Макканн (23), Коннор Бедард (30) и Пьер-Люк Дюбуа (38). Победную шайбу на 15-й секунде овертайме забросил капитан команды Джон Таварес.

У австрийцев голами отметились Беньмин Нисснер (11), Беньямин Баумгартнер (44), Петер Шнайдер (45, 56), Доминик Цвергер (51) и Марко Росси (60).

Сборная Канады после трех матчей набрала восемь из девяти очков и вернулась на первое место в таблице, по дополнительным показателям обогнав Швейцарию. Австрийцы набрали первый балл на турнире и занимают седьмую позицию, опережая только Великобританию.

В параллельной встрече группы B сборная Франции обыграла Польшу со счетом 4:2. Победа позволила команде набрать четыре очка и сместить Казахстан с пятого на шестое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2100614-sbornaya-kanady-po-hokkeyu-sensacionno-upustila-preimushchestvo-v-pyat-shayb-na-chempionate-mira/

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