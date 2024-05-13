Громкой сенсацией завершился матч фаворита группы Казахстана на чемпионате мира по хоккею

Сборная Словакии по хоккею одержала неожиданную победу над командой США в своем третьем матче на чемпионате мира – 2024 в Чехии, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Напомним, в прошлой игре словаки нанесли первое поражение сборной Казахстана.
Сборная США начала проигрывать на старте игры, однако начала реабилитироваться во втором периоде.
Матч с американцами в Остраве, завершился со счетом 4:4 в основное время. Сенсационную победу своей команде принес словацкий нападающий Милош Келемен, забросивший последнюю пятую шайбу в овертайме.
США – Словакия 4:5
0:1 - Келемен (Сукель) - 03:17;
0:2 - Гудачек (Татар) - 11:26;
1:2 - Болди (Хьюз, Годро) - 24:48;
1:3 - Немец (Фехервари, Поспишил) - 27:03;
1:4 - Кох (Поспишил, Келемен) - 28:47;
2:4 - Пинто (Фараби, Зеграс) - 44:32;
3:4 - Ткачук (Пинто) - 53:56;
4:4 - Хьюз (Сандерсон) - 56:38;
4:5 - Келемен (Немец, Поспишил) - 63:56.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2099933-gromkoy-sensaciey-zavershilsya-match-favorita-gruppy-kazahstana-na-chempionate-mira-po-hokkeyu/