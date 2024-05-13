Громкой сенсацией завершился матч фаворита группы Казахстана на чемпионате мира по хоккею

Сборная Словакии по хоккею одержала неожиданную победу над командой США в своем третьем матче на чемпионате мира – 2024 в Чехии, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, в прошлой игре словаки нанесли первое поражение сборной Казахстана.

Сборная США начала проигрывать на старте игры, однако начала реабилитироваться во втором периоде.

Матч с американцами в Остраве, завершился со счетом 4:4 в основное время. Сенсационную победу своей команде принес словацкий нападающий Милош Келемен, забросивший последнюю пятую шайбу в овертайме.

США – Словакия 4:5

0:1 - Келемен (Сукель) - 03:17;

0:2 - Гудачек (Татар) - 11:26;

1:2 - Болди (Хьюз, Годро) - 24:48;

1:3 - Немец (Фехервари, Поспишил) - 27:03;

1:4 - Кох (Поспишил, Келемен) - 28:47;

2:4 - Пинто (Фараби, Зеграс) - 44:32;

3:4 - Ткачук (Пинто) - 53:56;

4:4 - Хьюз (Сандерсон) - 56:38;

4:5 - Келемен (Немец, Поспишил) - 63:56.

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