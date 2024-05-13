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Нападающий сборной Казахстана назвал причины первого поражения на чемпионате мира

Опубликовано:

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Михаил Рахманов
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Михаил Рахманов: Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Михаил Рахманов в комментарии для Sport+ Qazaqstan высказался о поражении от Словакии во втором матче чемпионата мира – 2024.

Напомним, что наши хоккеисты уступили сопернику со счетом 2:6.

"Соперники провели стартовые минуты активнее, чем мы. Они проиграли первый матч, плюс у них был выходной. Да и много болельщиков было на трибунах, которые гнали словаков вперед. Мы плохо начали, пропустили три гола. Во втором периоде действовали уже увереннее, начали больше шайбой владеть, забили и создали еще пару хороших атак. Но этот момент с буллитом в наши ворота, наверное, стал переломным…

Провокации? Они просто в каждой атаке шли до конца на ворота, у них такой стиль. Но мы им слабину не давали, все впятером защищали вратаря", - рассказал Рахманов.

Следующий матч на мировом первенстве Казахстан проведет против сенсационных бронзовых призеров прошлого чемпионата мира – сборной Латвии. Игра состоится 14 мая в 19:20 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2099543-napadayushchiy-sbornoy-kazahstana-nazval-prichiny-razgromnogo-porazheniya-v-matche-chm/

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