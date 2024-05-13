Разгром определил нового лидера группы Казахстана на чемпионате мира-2024

Сборная Швеции одержала разгромную победу над Польшей и стала лидером группы В на чемпионате мира по хоккею – 2024, который проходит в Чехии, передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, что в это же группе выступает и сборная Казахстана.

Шведы разгромили польскую сборную со счетом 5:1 и стали лидерами таблицы своей группы, в активе команды шесть очков в двух матчах. Казахстан же занимает шестую позицию в таблице, набрав три очка в двух матчах.

1:0 - Юханссон (Хедман, Карлссон) - 03:34;

2:0 - Рэймонд (Кемпе) - 06:17;

3:0 - Карлссон (Бураковски, Юханссон) - 32:31;

3:1 - Лишчарчик - 42:18;

4:1 - Бураковски (Далин, Олофссон) - 54:27;

5:1 - Карлссон (Хедман, Густавссон) - 55:25.

Напомним, во втором матче мирового первенства сборная Казахстана тоже потерпела разгромное поражение от Словакии со счетом 6:2.

Наши хоккеисты встретятся со Швецией 16 мая, матч с Польшей состоится 20 мая.

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