Сборная Казахстана по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира — 2024

Мужская сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Словакии во втором туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Чехии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники выступают в группе B, матчи которой принимает Острава. Их очная встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу словаков.

В составе победителей отличились Мартин Поспишил (12 — в большинстве, 42 минуты), Мартин Фашко-Рудаш (13), Матуш Сукель (18), Либор Гудачек (29, буллит) и Лукаш Цингел (46). У казахстанцев шайбы забросили Алихан Асетов (24) и Алихан Омирбеков (52).

Лучшими игроками матча в составе команд признали Поспишила и Асетова.

Сборная Казахстана потерпела первое поражение на чемпионате мира, словаки набрали первые очки. Теперь в активе обеих команд по три балла, столько же у американцев, немцев и шведов. При этом скандинавская сборная имеет матч второго тура в запасе.

Казахстанцы проведут следующую встречу группового этапа 14 мая. Матч с Латвией начнется в 19:20 по времени Астаны.

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