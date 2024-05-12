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Разгромом завершился матч в группе Казахстана на чемпионате мира по хоккею

Опубликовано:

Американский хоккеист Люк Хьюз
Люк Хьюз. Фото: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images

Мужская сборная США по хоккею одержала крупную победу над Германией в своем втором матче чемпионата мира, который принимает Чехия, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды выступают в группе B, куда также попал Казахстан. Матчи этой восьмерки проходят в Остраве.

Встреча между американцами и немцами завершилась со счетом 6:1. В составе сборной США шайбы забросили Брэди Ткачук (13 минута), Майкл Кесселринг (18), Джонни Годро (33, в большинстве), Люк Хьюз (40), Тревор Зеграс (51, в большинстве) и Майки Эйссимонт (53).

Единственный гол команды Германии занес в свой актив Ясин Эхлиз (35).

Победа позволила сборной США набрать три очка и догнать в таблице немцев, казахстанцев и шведов. При этом у двух последних команд есть матчи второго тура в запасе.

В параллельной встрече группы A сборная Чехии обыграла норвежцев со счетом 6:3. Хозяева турнира с пятью очками возглавили эту восьмерку. В другом матче группы А датчане одержали победу над австрийцами со счетом 5:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2098913-razgromom-zavershilsya-match-v-gruppe-kazahstana-na-chempionate-mira-po-hokkeyu/

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