Почти сенсация: сборная Канады одержала волевую победу над Великобританией на старте ЧМ по хоккею

Мужская сборная Канады по хоккею стартовала на чемпионате мира, который принимает Чехия, с волевой победы над командой Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники выступают в группе А, ее встречи проходят в Праге. Британцы были близки к сенсации, но не смогли удержать лидерство.

Именно они открыли счет в матче усилиями Лиама Кирка, который отличился в большинстве (8 минута). Незадолго до этого британцы также забросили шайбу, но рефери не засчитал ее из-за помехи вратарю.

В первом периоде канадцы отыгрались, а во втором вышли вперед. Голами отметились Майкл Бантинг (9), Брэндон Хагель (26) и Коннор Бедард (32, 36).

В третьем периоде шайбу забросил британец Бен О'Коннор (49), установив окончательный счет — 4:2 в пользу сборной Канады.

Лучшим игроком в составе победителей признали автора дублю Бедарда. Аналогичную награду у британцев получил Эван Мози, который отметился голевой передачей.

Победа позволила канадцам набрать три очка и догнать в турнирной таблице Швейцарию.

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