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"Сборная Казахстана может попасть в полуфинал": карагандинский экс-игрок НХЛ о потенциале команды на ЧМ

Опубликовано:

Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею. Фото: пресс-служба КФХ

Уроженец Караганды, экс-нападающий команды НХЛ "Чикаго Блэкхокс" Павел Воробьев рассказал о перспективах сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира в Чехии, передает Legalbet.kz.

По словам Воробьева, национальная команда имеет все шансы на хорошее выступление в рамках мирового первенства.

"Перспективы сборной, я считаю, в этом году достаточно неплохие. По составу я посмотрел — он очень даже неплохой. Сплав опыта и молодости. Поэтому думаю, что неплохие шансы. При удачном стечении обстоятельств, при определенной удаче можно попасть в полуфинал. Ещё раз говорю — это исходя из состава. Не просто так. Латвия в прошлом году вот так вот выстрелила. Считаю, что у Казахстана есть как минимум такие же шансы и возможности повторить прошлогодний успех латвийской сборной", — заявил Воробьев.

Казахстан стартует на чемпионате мира – 2024 11 мая, первым соперником наших хоккеистов выступит сборная Франции, старт матча в 15:20 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2098709-sbornaya-kazahstana-mozhet-popast-v-polufinal-karagandinskiy-eks-igrok-nhl-o-potenciale-komandy-na-chm/

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