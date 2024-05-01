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Экс-капитан "Барыса" из Канады перешел в российский клуб

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Хоккеист Линден Вей
Линден Вей. Фото: hcbarys.kz

Экс-капитан столичного клуба "Барыс", канадский хоккеист Линден Вей официально перешел в омский "Авангард", передает NUR.KZ со ссылкой на Shaiba.kz.

Соглашение омской команды с канадским хоккеистом рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 32-летний Линден Вей провёл 38 матчей в рамках регулярного чемпионата немецкой хоккейной лиги в составе команды «Адлер Мангейм» и набрал 39 (система гол плюс пас 8+31) очков. За семь игр плей-офф форвард сделал семь результативных передач.

Напомним, в сезонах 2017-2018, 2021-2023 годов канадский нападающий выступал за столичный «Барыс» и являлся капитаном коллектива.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2094308-eks-kapitan-barysa-iz-kanady-pereshel-v-rossiyskiy-klub/

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