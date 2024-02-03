Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

НХЛ отпустит игроков на Олимпиады 2026 и 2030 годов

Опубликовано:

Золотая медаль Олимпиады-2022
Золотая олимпийская медаль: Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images

Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 и 2030 годов, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление организации.

НХЛ выпустила совместный релиз с Ассоциацией игроков НХЛ и Международной федерацией хоккея. Отмечается, что все стороны определили основные принципы, касающиеся участия хоккеистов в Олимпиадах. Окончательные детали будут согласованы в ближайшие месяцы.

Представители НХЛ впервые выступили на Олимпиаде в 1998 году. На следующих пяти Играх они также входили в состав национальных сборных. Олимпиады 2018 и 2022 годов хоккеисты из НХЛ пропустили.

"В течение многих лет игроки пользовались возможностью побороться за олимпийское золото, и мы рады, что сегодняшнее объявление дает уверенность нашим членам в участии в зимних Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Мы также знаем, что хоккейные фанаты во всем мире уже давно с нетерпением ждут следующего международного турнира лучших из лучших, и теперь они наконец смогут увидеть, как некоторые из их любимых игроков представляют свои страны и соревнуются вместе", — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Олимпиада 2026 года пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Место проведения Игр-2030 будет определено в июле в Париже, где состоится ближайшая летняя Олимпиада.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2058959-nhl-otpustit-igrokov-na-olimpiady-2026-i-2030-godov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.