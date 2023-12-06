Рекорд "Барыса" устоял: в КХЛ сыграли исторический матч

"Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), впервые в истории турнира две команды забросили в одном матче по семь шайб, передает NUR.KZ.

Встреча на домашнем льду "красно-белых" завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 8:7. В составе "Спартака" по дублю оформили Максим Цыплаков (9-я и 40-я минуты) и Павел Порядин (11, 32), еще по шайбе забросили Даниэль Усманов (31), Николай Голдобин (44), Егор Филин (45), а победный гол в формате "три на три" в активе Александра Беляева (64).

У динамовцев дубль в большинстве оформил Эрик О'Делл (18, 52), также отличились Иван Муранов (1), Даниил Пыленков (18), Егор Петухов (24, в меньшинстве), Егор Римашевский (29) и Дмитрий Рашевский (32).

Этот матч вошел в тройку самых результативных в истории КХЛ. Ранее 15 шайб было заброшено в игре подмосковного "Витязя" и минского "Динамо" (9:6) в 2016 году. Рекорд лиги установлен в матче астанинского "Барыса" и "Витязя" (11:6), который был проведен в 2009 году.

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