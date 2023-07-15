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ХК "Барыс" объявил о подписании контракта в двумя хоккеистами

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Логотип ХК "Барыс"
Логотип ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о подписании контрактов с двумя хоккеистами, передает NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу команды в Instagram.

"Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщает о заключении контрактов с Ансаром Шайхмедденовым (двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года) и Абаем Мангисбаевым (двухстороннее соглашение рассчитано на два сезона до 30 апреля 2025 года)",- говорится в сообщении.

Отметим, что по итогам прошедшего сезона "Барыс" покинули 13 игроков.

Новый сезон КХЛ клуб начнет с домашнего матча против "Салавата Юлаев". Игра намечена на 2 сентября и пройдет в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2028798-hk-barys-obyavil-o-podpisanii-kontrakta-v-dvumya-hokkeistami/

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