Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Барыс" подписал шведского хоккеиста c опытом игр в НХЛ

Опубликовано:

Хоккеист Понтус Оберг
Понтус Оберг. Фото: ХК "Трактор"

Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщает о заключении контракта с Понтусом Обергом. Соглашение с нападающим рассчитан на один сезон до 30 апреля 2024 года, пишет пресс-служба столичной команды.

Крайний форвард из Швеции имеет большой опыт выступления в североамериканских лигах. В НХЛ Оберг провел 132 матча, защищая цвета "Нэшвилла", "Анахайма" и "Торонто". В Континентальной хоккейной лиге Понтус играл в составе челябинского "Трактора".

Последним до перехода в "Барыс" клубом нападающего был "Рапперсвиль-Йона". Здесь Оберг заработал 22 (10+12) балла за 22 матча регулярного чемпионата Швейцарии. В шести встречах плей-офф он отметился одной заброшенной шайбой.

"Оберг – техничный хоккеист с правым хватом, который может как отдать пас, так и завершить атаку сам. В других командах он часто играл в большинстве и забивал. Так что Понтус должен добавить разнообразия в атакующих схемах", - заявил генеральный менеджер Барыса Вячеслав Белан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2027182-barys-podpisal-shvedskogo-hokkeista-c-opytom-igr-v-nhl/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.