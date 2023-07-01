"Барыс" подписал шведского хоккеиста c опытом игр в НХЛ

Понтус Оберг. Фото: ХК "Трактор"

Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщает о заключении контракта с Понтусом Обергом. Соглашение с нападающим рассчитан на один сезон до 30 апреля 2024 года, пишет пресс-служба столичной команды.

Крайний форвард из Швеции имеет большой опыт выступления в североамериканских лигах. В НХЛ Оберг провел 132 матча, защищая цвета "Нэшвилла", "Анахайма" и "Торонто". В Континентальной хоккейной лиге Понтус играл в составе челябинского "Трактора".

Последним до перехода в "Барыс" клубом нападающего был "Рапперсвиль-Йона". Здесь Оберг заработал 22 (10+12) балла за 22 матча регулярного чемпионата Швейцарии. В шести встречах плей-офф он отметился одной заброшенной шайбой.

"Оберг – техничный хоккеист с правым хватом, который может как отдать пас, так и завершить атаку сам. В других командах он часто играл в большинстве и забивал. Так что Понтус должен добавить разнообразия в атакующих схемах", - заявил генеральный менеджер Барыса Вячеслав Белан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2027182-barys-podpisal-shvedskogo-hokkeista-c-opytom-igr-v-nhl/