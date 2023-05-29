Канада стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Канады по хоккею. Фото: Andrea Branca/Eurasia Sport Images/Getty Images

В Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия) завершился чемпионат мира-2023 по хоккею. В финальном матче победу одержала сборная Канады, завоевав "золото", передает NUR.KZ.

В финале канадцы оказались сильнее сборной Германии. Встреча завершился со счетом 5:2 в пользу канадцев.

Немцы первыми вышли вперед - отличился Джон-Джейсон Петерка. Сэмми Бле восстановил равенство в счете.

Во втором периоде Нерманя вновь вышла вперед. Голом отметился Даниэль Фишбух. Канадец Лоусон Круз сделал счет 2:2.

Затем Сэмми Бле отличился дублем. Канадцы повели. Тайлер Тоффоли сделал счет 4:2. Точку в матче поставил Скотт Лотон- 5:2. Канада в 28 раз выиграла ЧМ по хоккею, установив рекорд по количеству золотых наград.

Добавим, что третье место сенсационно заняла Латвия, обыграв США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2022357-kanada-stala-chempionom-mira-po-hokkeyu/