Казахстан потерпел второе поражение на ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Сборная Казахстана по хоккею провела третий матч на чемпионате мира-2023 в высшем дивизионе, который в эти дни проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), передает NUR.KZ.

Наши хоккеисты вышли на лед против команды Швейцарии. Матч завершился уверенной победой соперников со счетом 5:0.

У швейцарцев голами отметились Тобиас Гейсер, Фабрис Херцог, Дамьен Риат, Нино Нидеррайтер и Ромен Леффель.

Таким образом, сборная Казахстана потерпела второе поражение на мировом первенстве. В первом матче подопечные Галыма Мамбеталиева совершили камбэк, выиграв у сборной Норвегии.

Во втором матче казахстанцы проиграли Чехам со счетом 1:5. Следующую игру Казахстан проведет 17 мая против Канады.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2020861-kazahstan-poterpel-vtoroe-porazhenie-na-chm-2023-po-hokkeyu/