Юношеская сборная Казахстана по хоккею впервые за 20 лет пробилась в топ-дивизион

Юношеская сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Во Франции завершился юношеский чемпионат мира по хоккею в группе А первого дивизиона. В заключительном матче казахстанские юноши выиграли хозяев турнира, сообщает пресс-служба Федерации.

Счет открыл Александр Мигунов, после чего соперники сравняли. Меньше чем через пять минут Никита Ситников вновь вывел команду Казахстана вперед.

Затем Бейбарыс Оразов сделал счет 3:1. Во втором периоде преимущество увеличил Кирилл Канкин. В третьем отрезке игры еще две шайбы побывали в воротах Франции - отличились Давлат Нуркенов и Егор Левковец. Казахстан выиграл со счетом 6:1 .

Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана стал Александр Мигунов.

Таким образом, одержав четыре победы в пяти матчах сборная Казахстана заняла первое место в группе А первого дивизиона и впервые за 20 лет вышла в топ-дивизион юношеского хоккея.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2018834-yunosheskaya-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-vpervye-za-20-let-probilas-v-top-divizion/