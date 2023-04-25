Юниорская сборная Казахстана обыграла Японию на ЧМ по хоккею

Юниорская сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Во втором матче юношеского чемпионата мира по хоккею в Анже (Франция) в дивизионе IA сборная Казахстана встретилась командой Японии, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации хоккея.

Матч завершился со счетом 5:0 в пользу подопечных Сергея Старыгина.

Под конец первого периода счет в матче открыл Артур Гросс. На старте второго игрового отрезка Кирилл Ляпунов удвоил преимущество.

В третьем периоде Александр Ким сделал счет 3:0, затем Кирилл Ляпунов увеличил отрыв, оформив дубль.

Точку в матче поставил Адиль Бейсембаев. 5:0 – победа Казахстана. Владимир Никитин сохранил свои ворота в неприкосновенности второй матч подряд.

Казахстан – Япония 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

1:0 - 18:44 – Гросс (Жусупбеков, Нуркенов)

2:0 - 20:28 – Ляпунов (Русланулы)

3:0 - 44:22 – Ким (Бейсембаев)

4:0 - 54:26 – Ляпунов (Русланулы)

5:0 - 58:55 – Бейсембаев (Нуркенов) ГБ

Вратари: Никитин – Кудо

Следующий матч сборная Казахстана проведет против команды Дании 26 апреля в 16:30 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2018146-yuniorskaya-sbornaya-kazahstana-obygrala-yaponiyu-na-chm-po-hokkeyu/