Казахстанские хоккеисты вновь разгромили Южную Корею перед ЧМ-2023

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала очередную разгромную победу над Южной Кореей перед чемпионатом мира-2023. Товарищеский матч состоялся в Астане, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 8:2. В составе сборной Казахстана голами отметились Алихан Омирбеков (дважды), Максим Мухометов, Адиль Бекетаев, Данил Бутенко, Роман Старченко, Михаил Рахманов, Никита Михайлис.

Примечательно, что Казахстан во второй раз крупно обыграл Южную Корею в рамках подготовки к ЧМ. Несколькими днями ранее наши хоккеисты выиграли в товарищеской игре со счетом 5:0.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в этом году пройдет в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия) с 12 по 28 мая.

Сборной Казахстана на групповом этапе будут противостоять Канада, Чехия, Латвия, Словакия, Словения, Норвегия и Швейцария.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2018081-kazahstanskie-hokkeisty-vnov-razgromili-yuzhnuyu-koreyu-pered-chm-2023/