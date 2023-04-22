Казахстан разгромил Южную Корею перед ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Сборная Казахстана по хоккею в Астане провела товарищеский матч против команды Южной Кореи в рамках подготовки к чемпионату мира-2023, который состоится в мае, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась разгромной победой казахстанских хоккеистов со счетом 5:0. Голами отметились Роман Старченко, Дмитрий Гренц, Кирилл Полохов, Тамирлан Гайтамиров, Аркадий Шестаков.

Через два дня, 24 апреля, данные команды вновь проведут очный матч.

Чемпионат мира по хоккею в этом году пройдет в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия) с 12 по 28 мая.

Сборной Казахстана на групповом этапе будут противостоять Канада, Чехия, Латвия, Словакия, Словения, Норвегия и Швейцария.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2017847-kazahstan-razgromil-yuzhnuyu-koreyu-pered-chm-po-hokkeyu/